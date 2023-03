Organizada do Santos reforça campanha ‘Contrata ou Renuncia’ contra Rueda: ‘Situação é desesperadora’ 

Apesar do descontentamento de parte da torcida com o trabalho de Odair Hellmann, a Torcida Jovem preferiu não criticar o treinador

Reprodução/Twitter/@AndresRueda_sfc Andres Rueda está sendo cobrado pela torcida do Santos após os resultados ruins na temporada



A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, voltou a criticar o presidente Andres Rueda na tarde desta segunda-feira, 6. Um dia após o Peixe ser derrotado para o Ituano e cair precocemente no Campeonato Paulista, a uniformizada reforçou a campanha “Contrata ou Renuncia”, exigindo que o mandatário anuncia novas contratações para o restante da temporada. “Mesmo com uma postura tão pífia nas quatro linhas, reconhecemos que o maior erro está nos bastidores, já que os responsáveis pela gestão seguem cometendo os mesmos erros na hora de administrar o clube. É necessário uma reformulação completa no elenco e principalmente na maneira de contratar. Precisamos de reforços a altura do Santos FC”, diz um trecho do comunicado. “A situação, além de vexatória, é desesperadora. Nossa torcida já apoiou elencos sem perspectiva, já enfrentou diretorias sem pulso e até quase duas décadas de fila foram superadas com a garra da massa alvinegra. Em nenhum ponto da nossa história, a situação foi tão alarmante quanto hoje”, acrescenta o grupo.

Apesar do descontentamento de parte da torcida com o trabalho de Odair Hellmann, a Torcida Jovem preferiu não criticar o treinador, contratado no fim de 2022 e que ainda não entregou bons resultados. “Ser goleado, por um time do interior, na última rodada do campeonato, em que os resultados dariam a condição plena de classificação, é só uma gota d’água em um copo transbordando há anos. Em algum momento, essa linha tênue irá se romper, e isso acarretará em consequências inimagináveis. Contrata ou renuncia.”, finaliza o texto. Durante o Estadual, a uniformizada chegou a invadir o CT e conversar com líderes do elenco. Depois da cobrança, a cúpula santista anunciou alguns reforços, como as chegadas de Lucas Lima, Alison e Joaquim, por exemplo. Mesmo assim, o Alvinegro praiano terminou o Paulistão na terceira posição do Grupo A, fora da zona de classificação ao mata-mata. O próximo compromisso do time será na quinta-feira, diante do Iguatu-CE, na Vila Belmiro, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Depois disso, a equipe ficará cerca de um mês longe dos gramados.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ⭐TORCIDA JOVEM DO SANTOS⭐ (@torcidajovem_oficial)