Ronaldo é xingado por torcida do Cruzeiro após derrota para o América-MG na semi do Estadual

Aloísio e Juninho marcaram para o Coelho em partida disputada na Arena Jacaré, em Sete Lagoas

RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Cruzeiro criticou Ronaldo Fenômeno durante derrota diante do América-MG



O América-MG largou na frente na semifinal do Campeonato Mineiro 2023 neste sábado, 11, ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas – Aloísio e Juninho marcaram os gols do confronto. Agora, o Coelho vai à decisão do Estadual mesmo pode com uma derrota por até um gol de diferença no duelo de volta. Durante a derrota da Raposa, o time comandado por Paulo Pezzolano teve de lidar com a revolta de parte da torcida, que chegou a gritar “time pipoqueiro” e disparou ofensas contra Ronaldo Nazário, acionista majoritário da SAF do clube, que estava na Arena do Jacaré. “Ei, Ronaldo, vai tomar no c…”, gritaram. Enquanto isso, outros torcedores vaiavam aqueles que xingavam o ex-atacante da seleção brasileira. Através das redes sociais, o Fenômeno disse estar chateado com a situação. “Hoje foi um dia muito triste pra mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital”, declarou.