Palmeiras sofre, mas vence São Bernardo com gol de Rony e vai à semifinal do Paulistão

Mesmo levando alguns sustos do time do ABC, o time de Abel Ferreira contou com gol do atacante Rony e as boas defesas de Weverton para assegurar a classificação

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rony marcou na partida entre Palmeiras e São Bernardo



O Palmeiras garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista neste sábado, 11, ao vencer o São Bernardo por 1 a 0, no Allianz Parque. Mesmo levando alguns sustos do time do ABC, o time de Abel Ferreira contou com gol do atacante Rony e as boas defesas de Weverton para assegurar a classificação. Com o resultado, o Verdão permanece com o sonho do bicampeonato e aguarda os outros jogos para conhecer seu rival. O Tigre, por sua vez, se despede da competição com uma grande campanha, mas sem a conquista inédita. No domingo, 12, Corinthians e Ituano se enfrentam às 16 horas, na Neo Química Arena. Mais tarde, às 19h30, Red Bull Bragantino e Botafogo-SP se enfrentam no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A última vaga saída do confronto entre São Paulo e Água Santa, também no Allianz Parque, na próxima segunda-feira, 13.

Como foi o jogo

Contando com quase 40 mil torcedores no Allianz, o Palmeiras empurrou o São Bernardo e tomou contou dos 20 minutos iniciais. Após a pressão, o Tigre se encontrou no jogo e conseguiu incomodar o rival, fazendo Weverton um dos protagonistas do jogo. O Tigre, além disso, ficou na bronca por um pênalti não marcado – no lance, Marcos Rocha tocou a bola com a mão dentro da área, mas Edna mandou a partida continuar e não foi chamada pelo VAR. Pressionado, o Verdão viu a situação mudar aos 41 minutos, quando Rony aproveitou cruzamento perfeito de Gabriel Menino para marcar de cabeça. No retorno do vestiário, a partida ficou mais truncada, com uma leve vantagem para a equipe de Abel Ferreira – Breno Lopes quase ampliou no fim, mas parou no arqueiro Alex Alves.