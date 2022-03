Rússia se candidata para sediar Eurocopa de 2028 ou 2032

Apesar de seleções e clubes russos estarem suspensos da Fifa e Uefa por causa da invasão à Ucrânia, a Federação Russa não tem nenhuma suspensão imposta

Divulgação Rússia sediou a Copa do Mundo masculina de 2018, mas passa por sanções devido à invasão à Ucrânia



A Uefa confirmou nesta quarta-feira, 23, que as federações da Rússia e Turquia declararam interesse em organizar a Eurocopa de 2028 ou 2032, tendo também recebido uma candidatura conjunta do Reino Unido e da República da Irlanda para 2028 e outra da Itália para 2032. A escolha das sedes para ambas as competições será feita em setembro de 2023, de acordo com a entidade, que havia fixado a data desta quarta como prazo para a declaração de interesse dos possíveis candidatos. Desta forma, os candidatos em sediar a Euro 2028 são a proposta conjunta da Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Escócia e País de Gales, bem como Rússia e Turquia. Tanto a Rússia quanto a Turquia se candidataram também para a edição de 2032, juntamente com a Itália. Embora a Fifa e Uefa tenham suspendido todas as equipes russas – seleções e clubes – em 28 de fevereiro após o início da invasão à Ucrânia e não possam participar de suas competições até nova ordem, a Federação Russa, que se candidatou à organização da Euro, atualmente não tem nenhuma suspensão imposta.

Diante da situação atual, o Comitê Executivo da Uefa, que se reunirá nos dias 7 de abril e 10 de maio, continuará aguardando para convocar novas reuniões extraordinárias, de forma regular e contínua quando for necessário, conforme informação da Agência Efe. Dada a declaração de interesse da União Russa de Futebol, o órgão irá, de acordo com a evolução dos acontecimentos, avaliar a situação legal e adotar outras decisões, conforme necessário. Fifa e a Uefa decidiram conjuntamente suspender as seleções e clubes russos de participar de suas competições até novo aviso, o que implica a exclusão da Rússia da Copa do Mundo do Catar. A Uefa, inclusive, mudou o local da final da Liga dos Campeões, além de encerrar sua parceria com a Gazprom, a empresa russa de energia, em todas as competições, à qual tinha contrato desde 2012.

*Com informações da EFE