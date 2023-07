Saiba quanto a CBF pagará aos classificados para as semifinais da Copa do Brasil

Grêmio, Bahia, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e América-MG ainda estão vivos na competição nacional

Reprodução/CBF Taça da Copa do Brasil é uma das mais cobiçadas



Os classificados para as semifinais da Copa do Brasil 2023 começam a ser conhecidos nesta quarta-feira, 12. Na noite de hoje, dois clubes avançam nos duelos entre Grêmio x Bahia e Athletico-PR x Flamengo. Do outro lado da chave, o clássico entre Palmeiras x São Paulo decidirá uma vaga na quinta-feira, 13. Por fim, Corinthians e América-MG se enfrentam neste sábado, 15, na Neo Química Arena. Além de continuar vivos numa das principais competições do país, os clubes também estão interessados na bela premiação estipulada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com o regulamento, quem passar para a próxima fase receberá R$ 9 milhões. Ao todo, o campeão da competição receberá R$ 88,7 milhões. Abaixo, veja a situação dos duelos das quartas de final. Vale lembrar que, em campo de empate no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.

Grêmio x Bahia – 19 horas desta quarta-feira, 12, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Após o empate em 1 a 1 na Arena Fonte Nova, Grêmio e Bahia jogam por uma vitória simples. A grande dúvida no Tricolor gaúcho é a presença de Luis Suárez, que convive com dores no joelho.

Athletico-PR x Flamengo – 21h30 desta quarta-feira, 12, na Arena da Baixada, em Curitiba

O Flamengo entra em campo com a vantagem após abrir com a vitória por 2 a 1, no Maracanã. Desta forma, um empate basta para a equipe de Jorge Sampaoli avançar na competição. O Furacão, por sua vez, conta com a força de sua torcida para reverter a situação. Uma vitória do Athletico-PR pelo placar simples leva a disputa para as penalidades.

Palmeiras x São Paulo – 20h desta quinta-feira, 13, no Allianz Parque, em SP

O São Paulo também carrega a vantagem mínima para o estádio rival. Depois de ganhar no Morumbi por 1 a 0, o Tricolor joga pela igualdade. Acreditando na força de seu estádio, o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para passar.

Corinthians x América-MG – 16h30 deste sábado, 15, na Neo Química Arena, em São Paulo

O confronto entre Corinthians e América-MG foi adiado porque as duas equipes entraram em campo durante esta semana, pelos jogos de ida da repescagem da Copa Sul-Americana. Como foi derrotado por 1 a 0 em Minas Gerais, o Timão também joga precisando de uma vitória por dois ou mais gols.