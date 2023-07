Corinthians oficializa contratação de Matías Rojas; veja quando paraguaio estreará 

Timão informou que o argentino assinou vínculo válido por três anos, ou seja, até junho de 2026

Reprodução/ instagram @rojas23 Matías Rojas é o novo reforço do Corinthians



O Corinthians, enfim, anunciou a contratação do meia-atacante Matías Rojas, na tarde desta terça-feira, 11. Em comunicado, o Timão informou que o paraguaio assinou vínculo válido por três anos, ou seja, até junho de 2026. Contratado junto ao Racing, o jogador também já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, o novo reforço tem tudo para estrear no Timão no próximo sábado, 15, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil – na ida, os mineiros ganharam por 1 a 0. Como sua documentação demorou para chegar no Brasil, Rojas não pôde ser inscrito na repescagem da Copa Sul-Americana. Assim, ele está fora dos duelos contra o Universitário (Peru) e só representará o Alvinegro numa eventual classificação. Ao todo, a agremiação do Parque São Jorge pagou cerca de R$ 8,6 milhões para ter 80% dos direitos econômicos do jogador.