Saiba quanto cada time vai receber se chegar à final da Libertadores da América 2022

Mais do que a luta pelo título, os quatro times também brigam por valores milionários

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores da América



Athletico-PR e Palmeiras começam a disputar uma vaga na final da Copa Libertadores da América nesta terça-feira, 30, na Arena da Baixada, pela rodada de ida da semifinal. Do outro lado da chave, Velez Sársfield e Flamengo iniciam a outra disputa na próxima quarta-feira, 31, na Argentina. Os jogos de volta estão marcados para a semana que vem. Mais do que a luta pelo título, os quatro times também brigam por valores milionários. Uma eventual vaga na grande decisão do principal torneio da Conmebol dará aos finalistas um mínimo de 6 milhões de dólares (R$ 30,13 milhões na cotação atual) a mais na conta referente à premiação do torneio continental. Isto porque o vice embolsará esta quantia, enquanto o grande campeão verá sua conta bancária crescer em mais 16 milhões de dólares (mais de R$ 80 milhões), além do prêmio já acumulado. Até o momento, os quatro clubes vivos no campeonato arrecadaram 7,55 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões), sendo 3 milhões de dólares pela frase de grupos, 1,05 milhão de dólares pelas oitavas, 1,5 milhão de dólares pelas quartas e mais 2 milhões de dólares pelas semifinais.