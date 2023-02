Saiba quanto o Flamengo pode receber com título da Recopa Sul-Americana 2023

Rubro-Negro precisa de uma vitória no Maracanã após ser derrotado pelo Independiente del Valle (Equador) na partida de ida

Reprodução/Gilvan de Souza/CRF Flamengo perdeu para o Independiente Del Vale no jogo de ida da Recopa Sul-Americana



Flamengo e Independiente del Valle (Equador) se enfrentam na noite desta terça-feira, 28, no Maracanã, pela segunda e derradeira final da Recopa Sul-Americana 2023. Após ser derrotado pelo placar mínimo como visitante, o Rubro-Negro precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título no tempo regulamentar. Um triunfo carioca por apenas um gol levará a decisão às penalidades. De acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), o campeão do torneio terá seu caixa reforçado com R$ 9,4 milhões, enquanto o vice receberá a metade da quantia, ou seja, R$ 4,7 milhões. Fundando em 1989, o campeonato reúne os atuais vencedores da Libertadores e da Sul-Americana. O maior campeão é o Boca Juniors com quatro títulos, seguido por River Plate (3), São Paulo (2), Internacional (2), Grêmio (2), Olímpia (2) e LDU (2). Entre os times brasileiros, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG e o próprio Flamengo têm um título cada.