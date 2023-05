Sampaoli é criticado após Flamengo levar empate do Ñublense na Libertadores: ‘Desanimador’

Equipe carioca foi até o Chile e abriu o placar com Gabigol, mas levou o empate e é segundo no Grupo A

EFE/ Esteban Paredes Drake Gabigol marcou o gol do Flamengo ainda no primeiro tempo



O Flamengo vencia o jogo contra o Ñublense pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores até os 27 minutos do segundo tempo, quando levou o empate e a torcida ficou na bronca. A partida no estádio de Concepción não foi fácil para os flamenguistas, que saíram na frente aos 34 minutos com Gabigol aproveitando uma sobra. O Ñublense ainda teve uma bola na trave no primeiro tempo. Depois do intervalo, os chilenos melhoraram e foram para o ataque. Aos 27, Jorge Henríquez aproveitou falha da defesa rubro-negra e empatou. O resultado de 1 a 1 deixou a torcida irritada com o técnico Sampaoli, criticando a escalação escolhida pelo chileno. Vidal também foi muito criticado por sua performance. O resultado coloca o Flamengo em segundo no Grupo A com 5 pontos, enquanto o Racing lidera com 10 pontos. O Ñublense tem 4 pontos e o Aucas 3. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Racing no dia 8 de junho.

muito mal o Sampaoli hoje desanimador — Broca (@alexcrfla) May 25, 2023

Gosto do Sampaoli… Mas a escalação do Flamengo no jogo de hoje é tenebrosa. Infelizmente, o Vidal, que já jogou muito, tá sem a menor condição de atuar nesse nível. Varela não existe. David Luiz parece sempre desconcentrado. Cebolinha não consegue ir no fundo. E todos juntos! — Marcelo Courrege (@MarceloCourrege) May 25, 2023

O time de Sampaoli é insuportável de assistir. Repito. Total culpa do treinador. Substituições horrorosas. — BastidoresCRF (@BastidoresFla) May 25, 2023