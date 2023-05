Santos perde para o Audax Italiano e se complica na Sul-Americana

Peixe é terceiro no Grupo E e deve brigar por vaga na repescagem para as oitavas de final

EFE/ Elvis González Santos perdeu para o Audax e deve ficar na briga pela repescagem às oitavas



O Santos se complicou na Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, 24. O Peixe viajou até o Chile para enfrentar o Audax Italiano e perdeu por 2 a 1 com um jogador a menos. Em um jogo difícil, o Santos abriu o placar aos 20 minutos com Camacho. Nos acréscimos, Joaquim Henrique foi expulso depois de tomar dois cartões amarelos e, dois minutos depois, Gonzalo Sosa empatou o duelo. No segundo tempo, logo aos 10 minutos, Sosa marcou mais uma vez e deu a vitória aos chilenos. O resultado deixa o Peixe em terceiro no Grupo E, com 4 pontos, a frente apenas do Blooming que não pontuou na chave. O Newell’s Old Boys é o líder com 9 pontos e ainda joga na rodada, o que deve garantir sua classificação às oitavas em caso de vitória. O Audax tem 7 pontos e briga com o Santos pela vaga à repescagem para as oitavas. Na próxima rodada, o Santos recebe o Newell’s, na Vila, dia 6 de junho.