Santos agenda jogo-treino contra Oeste para preparação do Campeonato Paulista

Reprodução/Santos FC Fábio Carille durante apresentação no Santos



O Santos agendou um jogo-treino contra o Oeste como parte da preparação para o Campeonato Paulista. A atividade será realizada na Vila Belmiro no sábado, às 10h30, e terá os portões fechados. Essa será a primeira atividade mais intensa do elenco santista, que passou por uma reformulação, e também do técnico Fábio Carille, que retornou ao comando do time. O treinador está focado no primeiro jogo oficial da equipe, que acontecerá no dia 20 deste mês contra o Botafogo, pela primeira rodada do Paulistão. A partida será disputada em Ribeirão Preto. Por sua vez, o time do Oeste disputará a Série A2 do Campeonato Paulista neste ano, com estreia marcada para o dia 17.