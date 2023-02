Santos domina o Flamengo e estreia com vitória no Brasileirão feminino

Sereias da Vila fizeram 3 a 0, na Vila Belmiro, em partida que abriu o campeonato 2023

Reprodução/ twitter @SantosFC Fabi Simões voltou ao Santos com direito a gol que abriu o placar na Vila Belmiro



As Sereias da Vila estrearam com vitória no Campeonato Brasileiro Feminino 2023. O Santos venceu o Flamengo por 3 a 0, na Vila Belmiro, no jogo que abriu a primeira rodada. No primeiro tempo, o Santos fez ótima marcação e não deixou as meninas da Gávea criarem jogadas de perigo, enquanto no ataque foi bem incisivo. Logo aos 2 minutos, Cristiane cabeceou para o gol, mas a jogada foi anulada por impedimento. As jogadas de bola aérea, inclusive, foram o terror das rubro-negras. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, Fabi Simões aproveitou rebote da zaga e abriu o placar. Nos acréscimos, em novo escanteio, depois de bate e rebate na área, a bola sobrou e Thaisinha empurrou para o gol, ampliando a vantagem. A posição da meio-campista era irregular, mas a arbitragem não viu. Lembrando que não há VAR na primeira fase do Brasileirão. O Flamengo começou mais postado no ataque no segundo tempo, mas aos 8 minutos foi Cristiane quem testou para o gol e fez o terceiro das Sereias. As rubro-negras perderam o ímpeto novamente e só aos 43 levaram perigo para Camila, mas a zaga afastou. Na próxima rodada, o Santos viaja para enfrentar o Athletico-PR no sábado, 4, às 15h (horário de Brasília). Já o Flamengo faz sua estreia em casa no domingo, 5, às 20h, contra o Avaí/Kindermann.