Santos empata com o Corinthians nos acréscimos e mantém briga contra o rebaixamento embolada

Timão abriu o placar com gol contra de Jean Lucas, mas levou o empate no fim, com pênalti batido por Mendoza

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fagner e Soteldo disputam bola durante confronto entre Corinthians e Santos



Corinthians e Santos empataram em 1 a 1 neste domingo, 29, na Neo Química Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão dominou a maior parte do confronto, fez o goleiro João Paulo praticar grandes defesas e abriu o placar com um gol contra de Jean Lucas. Nos acréscimos do segundo tempo, entretanto, o Peixe conseguiu a igualdade em cobrança de pênalti convertida por Steven Mendoza – os corintianos ficaram na bronca com a arbitragem de Anderson Daronco por causa do lance. O resultado, desta forma, não é bom para nenhuma das duas equipes. Na 14ª posição, o clube do Parque São Jorge tem 37 pontos, cinco a mais em relação ao Goiás, que abre a zona de rebaixamento. O conjunto da Baixada Santista está em situação ainda mais delicada, no 16º lugar, com apenas dois pontos de vantagem para os goianos. Os corintianos voltam a campo nesta quarta-feira, 1º, para medir forças com o Athletico-PR, novamente em Itaquera. No mesmo dia, o Santos visita o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.

Como foi o jogo

Empurrado pela torcida, o Corinthians dominou completamente o primeiro tempo, sufocando o Santos contra a própria meta. Ao todo, o Timão chutou 12 vezes, contra nenhuma da equipe da Baixada. Apesar disso, o conjunto de Mano Menezes parou na excelente atuação de João Paulo – o goleiro santista fez milagres em tentativas de Fausto Vera, Gil, Yuri Alberto e Giuliano. Na etapa complementar, o Peixe deu sinais de que melhoraria, incomodando com Lucas Lima e Marcos Leonardo em menos de dois minutos de jogo. Aos 11 minutos, entretanto, João Paulo fez outra grande intervenção. Ao tentar afastar o rebote, porém, Jean Lucas colocou contra a própria meta. Sem outra alternativa, os comandados de Marcelo Fernandes tentaram sair para o jogo, mas não mostraram organização para isso. Nos acréscimos, porém, o árbitro Anderson Daronco contou com auxílio do VAR para marcar pênalti de Bruno Méndez em Soteldo. Na cobrança, Mendoza mandou no meio do gol e deixou tudo igual em Itaquera.