Santos empresta Sandry ao Athletic após desistir de Thiago Maia

O jogador de 22 anos foi relevado pelo Peixe e fez parte da equipe que conquistou a Série B, que na época era comandada pelo técnico Fábio Carille

Ivan Storti/Santos FC



O Santos anunciou o empréstimo do volante Sandry ao Athletic, de São João del Rei, em Minas Gerais, depois de comunicar o fim das negociações por Thiago Maia em função das garantias bancárias apresentadas. Com o empréstimo, Sandry terá a chance de mostrar seu potencial em um novo clube, enquanto o Santos se reorganiza para a temporada.

O jogador de 22 anos foi relevado pelo Peixe e fez parte da equipe que conquistou a Série B, que na época era comandada pelo técnico Fábio Carille. Ele também foi campeão no mundial sub-17 com a equipe brasileira, em 2019. “Fala torcida do Esquadrão, tudo bem? Quem está falando aqui é o Sandry, estou passando para falar que estou muito feliz por fazer parte deste time e espero que esse ano seja vitorioso para nós. Estamos juntos”, afirmou o jogador, em mensagem aos torcedores do Athletic.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório