Presidente do Santos afirma que negociação com Thiago Maia ‘está encerrada’

Além da eliminação para o Corinthians no Campeonato Paulista, Marcelo Teixeira justificou que a equipe da Baixada está em processo de reestruturação e que precisa adequar a alta folha salarial

Reprodução/Instagram/@thiago.maia "Nós vivemos um período complicado em 2024. Ainda é grave a situação financeira. Tiramos o Santos da UTI", disse Teixeira



O Santos anunciou oficialmente o fim das negociações para a contratação do volante Thiago Maia. O presidente Marcelo Teixeira revelou que as conversas foram encerradas devido a dificuldades enfrentadas nas tratativas com Flamengo e Internacional. A situação financeira do clube, que ainda está em processo de reestruturação, foi um fator crucial para essa decisão. Teixeira deixou claro que não há mais espaço para novas discussões sobre o jogador.

“Já antecipo que, na questão Thiago Maia, pelo Santos, está encerrada. Não temos nada mais que negociar. Até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Internacional. Depois, resolvemos com o Internacional, e houve as novas exigências do Flamengo. Acho que no caso do Thiago Maia, por parte do Santos, está encerrada a negociação”, afirmou o mandatário à TV Santa Cecília.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar do interesse do volante em retornar ao Santos, as exigências financeiras do Flamengo tornaram a negociação inviável. Além dos desafios financeiros, a recente eliminação do Santos na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, também teve um papel importante na decisão. A falta de premiação do torneio levou a diretoria a optar por não aumentar ainda mais os compromissos financeiros do clube.

“Precisamos adequar e acomodar. Nós vivemos um período complicado em 2024. Ainda é grave a situação financeira. Tiramos o Santos da UTI. Ele respira de uma maneira normal, mas isso não significa que ele esteja no patamar de outras equipes. Precisamos adequar o orçamento para que o Santos lute de igual para igual dentro e fora de campo. Precisamos adequar a folha salarial, que hoje continua alta”, completou o Teixeira.

Com o encerramento das negociações, o Santos agora se concentra no planejamento para a próxima temporada. O próximo desafio da equipe será no dia 30 de março, quando enfrentará o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A comissão técnica aproveitará esse tempo para realizar ajustes táticos e melhorar a condição física do elenco, especialmente na recuperação de Neymar, que está lidando com um problema muscular.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira