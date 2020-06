Após realizar testes para Covid-19, Santos volta aos treinos

Entre atletas e profissionais do clube, o peixe teve oito resultados positivos para o Novo Corona

Vírus na primiera bateria de testes

Ivan Storti/Santos FC Santos testou todos os jogadores e funcionários do clube para Covid-19



O Santos divulgou, nesta terça-feira, os resultados para os exames de Covid-19 realizados na semana passada. Na primeira fase foram submetidos atletas, membros da comissão técnica e funcionários do CT Rei Pelé, em um total de 74 pessoas. Um atleta e outros oito funcionários testaram positivo, todos assintomáticos. Eles seguirão em isolamento social e não participarão das avaliações clínicas, físicas e

fisiológicas que começaram nessa terça-feira.

O clube, em parceria com a Federação Paulista de Futebol, preparou rígido protocolo de segurança. Entre os principais pontos, a não utilização de vestiário e refeitório pelos atletas, a separação de pequenos grupos para realização de avaliações físicas e a instalação de diversos dispensers com álcool em gel por todo CT Rei Pelé.

A descontaminação total do centro de treinamento foi realizada durante o final de semana, para que o clube pudesse agora, de forma gradativa, começar a receber seus jogadores. “A gente descontaminou todas as áreas internas e externas do clube para garantir que os profissionais possam voltar com segurança para os treinos”, afirmou o diretor executivo da Truly Nolen, empresa responsável pelo serviço. “Além da descontaminação das áreas, instalamos também um túnel de descontaminação, para garantir que ,além das áreas do clube, as pessoas que chegarem por aqui também estejam descontaminadas”, completou.