Santos detecta nove casos de covid-19 entre jogadores e funcionários

Oito funcionários e um jogador foram diagnosticados com covid-19 no Santos. O clube testou jogadores, comissão técnica e funcionários na última sexta-feira, 19, no CT Rei Pelé, e recebeu os resultados nesta segunda-feira.

Segundo informado pelo time, todos estão assintomáticos, e devem seguir em isolamento, fora das próximas atividades previstas, avaliações clínicas, físicas e fisiológicas, marcadas para acontecer a partir do dia 23. Ao todo, 74 pessoas foram submetidas aos exames.

Outros três atletas apresentaram anticorpos para o vírus, mas já estão recuperados. Eles poderam se juntar aos profissionais.

A próxima rodada de testes deve acontecer no próximo dia 29, também no centro de treinamento. Após um acordo com o governo, a previsão é de que os clubes voltem aos trabalhos em campo no dia 1º de julho.

Na última semana, o Corinthians também testou seus atletas e funcionários, e se surpreendeu com o resultado. Ao todo, 190 exames foram realizados, e 55 deram positivo. Desses, 21 eram atletas – de um grupo de 27. Oito ainda estão em fase de contágio da doença, e permanecerão afastados.