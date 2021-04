Ariel Holan pede demissão do Santos após derrota para o Corinthians e mau início no Paulistão

De acordo com o presidente Andrés Rueda, o mau início do técnico à frente no time conturbou o ambiente; torcedores chegaram a disparar rojões perto do apartamento do argentino nos últimos dias

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Ariel Holan não é mais o treinador do Santos



Presidente do Santos, Andrés Rueda convocou coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 26, para informar que Ariel Holan não é mais o treinador do time principal. O argentino pediu demissão do cargo logo após a derrota por 2 a 0 diante do Corinthians, na noite do último domingo, na Vila Belmiro, em embate válido pelo Campeonato Paulista. De acordo com o mandatário, o mau início do técnico à frente no time conturbou o ambiente – torcedores chegaram a disparar rojões perto do apartamento dele durante o período. Assim, a partida diante do Boca Juniors, na Bombonera, marcada para esta terça-feira, 27, pela fase de grupo da Copa Libertadores da América, deverá ser a última do técnico pelo Alvinegro praiano.

“Ontem (domingo), conversando com o treinador após o jogo, de uma maneira muito transparente, ele nos solicitou que o jogo contra o Boca (terça-feira, pela Libertadores) fosse o último à frente do time”, informou o presidente do Santos. “Ponderamos, não era o que eu queria. O pessoal confunde projeto de três anos com contrato de três anos com o treinador. Existe uma quebra de contrato de qualquer parte. Ponderamos e de comum acordo aceitamos essa situação. Tentei reverter, não teve jeito. Houve até caso de fogos no apartamento dele. Soltaram rojão. Isso o deixou de uma maneira pouco confortável. Agora de manhã estamos vendo se realmente vai ser nosso técnico com o Boca ou se não vai ser nosso técnico com o Boca. Neste sentido, o clube tem uma coisa boa, uma comissão permanente”, completou Hueda.

Ariel Holan deixa o comando do Santos com apenas 12 jogos, somando quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Apesar do baixo aproveitamento, o técnico classificou o Peixe para a fase de grupos da copa Libertadores da América. Atualmente, a equipe também está se classificando para o mata-mata do Paulistão. Agora, Rueda espera contar com um treinador com a mesma linha de pensamento. “O perfil não se muda. Queremos um treinador que goste de jogar com a base, que jogue para a frente, que agregue tecnologia. Vamos fazer o possível para trazer o treinador mais rapidamente. A nossa comissão permanente existe para isso: suprir essas lacunas entre um técnico e outro”, disse. “Eu lembro que quando escolhemos o Ariel para ser o treinador, a aceitação da torcida foi de praticamente 100%. A torcida entendeu, gostou da contratação. Era um nome bem cotado. De novo, ele tem um perfil que se encaixa no Santos. Simplesmente, as coisas não aconteceram como planejado”, complementou.