Ceará vence por 1 a 0 e elimina o Santos da Copa do Brasil

Jogo de ida tinha terminado em 0 a 0 na Vila Belmiro; nesta quarta-feira, 4, Vinícius foi o autor do gol que deu a classificação ao Vozão

KELY PEREIRA/AGIF Vinícius marcou o gol da vitória do Ceará



No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos viajou até o Nordeste para encarar o Ceará e perdeu por 1 a 0, sendo eliminado da competição. No jogo de ida, na Vila Belmiro, as equipes terminaram com empate sem gols, o que deixou o segundo confronto aberto. Na Arena Castelão, a partida foi morna no primeiro tempo e com mais posse de bola da equipe santista. Somente no segundo tempo foi que o placar saiu do zero. Vinícius marcou o gol da vitória e classificação do Vozão aos 25 minutos.

Nos acréscimos, Sandry Roberto foi expulso e fez o Santos terminar a partida com um a menos. Com o resultado o Ceará se junta ao Cuiabá, São Paulo e Internacional que já estão classificados para as quartas de final. Os confrontos da próxima fase serão definidas por sorteio.

