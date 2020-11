São Paulo leva gol nos acréscimos e é eliminado da Copa Sul-Americana

Daniel Alves, Pablo, Sara e Thaller (contra) fizeram os gols do time paulista, mas gol de Orsini deu classificação ao Lanús

Reprodução/ Twitter São Paulo venceu nos acréscimos e se classificou para a próxima fase



Na noite desta quarta-feira, 04, o São Paulo recebeu o Lanús para o jogo de volta da segunda rodada da Copa Sul-Americana e venceu por 4 a 3, com gols de Daniel Alves, Pablo, Sara e Thaller (contra); La Vega, Aguirre e Orsini marcaram para os argentinos. Porém, o resultado não classificou o time paulista pelos gols marcados fora de casa pela equipe adversária. O primeiro jogo, na Argentina, terminou 3 a 2 para o Lanús e o time brasileiro precisava da vitória. O time argentino foi que abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com Pedro de La Vega. A vantagem levou só dez minutos quando o meia Daniel Alves empatou a partida para os donos da casa.

Braian Aguirre voltou a deixar o Lanús na frente com gol aos 44 minutos do primeiro tempo. No retorno do intervalo, Pablo empatou novamente a partida aos 17 minutos. Daí em diante a partida ficou tensa, porque o São Paulo precisava da virada para se classificar, e conseguiu nos minutos finais. Aos 42 minutos, Thaller empurrou a bola contra a meta e deixou os donos da casa em vantagem. Precisando de mais um gol, Gabriel Sara apareceu para fazer o quarto e, até então, classificar a equipe. Mas nos acréscimos, Orsini fez o terceiro dos visitantes e classificou o Lanús. O resultado agregado ficou em 6 a 6.