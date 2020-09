Chuva impede treino do Santos no RJ e time embarca para o Equador

Destino é a cidade de Manta, onde o elenco enfrenta o Delfín em partida válida pela Libertadores

Ivan Storti/Santos FC⁣ Santos fretou avião para viajar ao Equador; equipe enfrenta o Delfín



Depois do empate em 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, o Santos permaneceu no Rio de Janeiro, mas não conseguiu treinar antes de embarcar para mais uma rodada da Libertadores, como estava planejado, em razão da chuva. A atividade foi cancelada, e a delegação acabou viajando para o Equador depois de um trabalho físico realizado no hotel.

O Santos fretou um voo para encarar a viagem de nove horas de duração entre a capital fluminense e a cidade de Manta, onde enfrenta o Delfín, na quinta-feira. “Já estamos vendo os baralhos pra gente ir jogando porque é uma viagem longa, cansativa. O bom que o voo é fretado, então dá pra gente ir mais relaxado. É aproveitar. Ficar na resenha pra viagem não demorar tanto, passar logo”, disse o atacante Arthur Gomes, em entrevista à Santos TV.

O jogador prevê dificuldade não apenas por conta do desgaste físico da viagem. “Jogo de Libertadores é sempre muito disputado, a gente sabe disso, e, com certeza, o nosso time vai lutar bastante. Mentalidade nesse jogo é conquistar a vitória, e se Deus quiser é fazer um bom jogo lá e sair com ponto positivo”.

Destaque desde a retomada das competições, Arthur Gomes vem ganhando oportunidades até mesmo para atuar improvisado no meio campo, como aconteceu no último fim de semana, em partida válida pelo Brasileirão. Outra aposta de Cuca é Soteldo. Um dos artilheiros do time, ele ainda busca o primeiro gol na Libertadores. “Infelizmente, contra o Olimpia a bola acabou batendo na trave e não quis entrar. Jogo em busca do gol não apenas na Libertadores, toda vez que entro em campo quero marcar Quero poder contribuir e contra o Delfín não vai ser diferente”, declarou.

* Com Estadão Conteúdo