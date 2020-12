Com confusão de arbitragem, Santos perde da LDU, mas se classifica às quartas da Libertadores

Com vantagem no jogo de ida, equipe da Baixada Santista avançou de fase e espera o vencedor de Grêmio e Guaraní

Reprodução/ Twitter Santos avançou de fase por resultado no primeiro jogo



Com a vitória no jogo de ida por 2 a 1, o Santos conquistou a vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América na noite desta terça-feira, 1º, na Vila Belmiro, mesmo com derrota por 1 a 0 para a LDU. Com a vantagem do gol fora de casa (agregado 2 a 2), a equipe do técnico Cuca – que não participou do jogo de hoje por testar positivo novamente para a Covid-19 – avança de fase e enfrenta o vencedor de Grêmio e Guaraní (2 a 0 para os gremistas na ida), que entram em campo na quinta-feira.

Dentro de campo, o primeiro tempo foi bem controlado pela equipe santista, que até teve boas chances de abrir o placar, mas não saiu do zero. No segundo tempo, a partida teve tons dramáticos. Precisando da vitória para avançar de fase, a LDU foi pra cima do Santos e abriu o placar aos 20 minutos. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado pela arbitragem. Aos 79, a equipe equatoriana teve grande chance para ampliar o placar, mas Zunino chutou para fora.

Confusão encerra partida

No final da partida, o árbitro Nestor Pitana deu seis minutos de acréscimo, mas deixou a partida até 98. Após pedidos do banco de reservas para encerrar o jogo, uma falta em cima do goleiro John iniciou uma confusão entre Lucas Veríssimo e Aguirre. Aguirre foi expulso e, com revisão do VAR, aos 105 minutos, o juiz expulsou Villarruel, Luiz Felipe, Feitosa e deu amarelo para o goleiro John. Após a parada o jogo ainda foi retomado e encerrou logo depois.