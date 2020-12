Por surto de Covid-19 no Newcastle, Premier League adia primeiro jogo da temporada

Vários jogadores e membros da equipe testaram positivo no final de semana; CT precisou ser fechado por precaução

Reprodução/ SkySportsNews Aston Villa e Newcastle é adiado por surto de Covid-19



A pandemia de Covid-19 afetou diretamente o Campeonato Inglês. Depois de alguns casos individuais de jogadores testando positivo para a doença, a Liga precisou adiar o primeiro jogo da temporada por causa de um surto dentro da equipe do Newcastle. De acordo com o comunicado do clube, vários jogadores e membros da equipe contraíram o novo coronavírus e estão em isolamento domiciliar. O centro de treinamentos do clube também foi temporariamente fechado para conter a disseminação dos vírus. Sendo assim, a diretoria pediu o adiamento do jogo contra o Aston Villa, que aconteceria na próxima sexta-feira, no Villa Park. O pedido foi aceito pelo Conselho da Premier League.

Segundo a Sky Sports News, três jogadores do Newcastle testaram positivo no final de semana e, depois de uma nova rodada de exames, mais pessoas foram diagnosticadas com o vírus. A quantidade de contaminados e os nomes não foram divulgados pela equipe. “O clube agora está trabalhando com a Public Health England North East (PHE), as autoridades de saúde locais e a Premier League de acordo com os protocolos da Covid-19 para identificar a origem do surto e garantir que o risco de transmissão futura continue ser minimizado”, afirma o comunicado. A data e horário do novo jogo ainda não foi revelado.