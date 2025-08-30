Com gol de Carol Baiana, Santos empata com Botafogo e é campeão do Brasileiro A2 Feminino

Sereias saíram atrás e buscaram o resultado contra as gloriosas; Carol Baiana foi a responsável pelo gol do título

JOTA ERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadoras do Santos comemoram título de campeão após partida contra o Botafogo no estádio Vila Belmiro pela decisão do campeonato Brasileiro Feminino A2



Se há um ano Santos e Botafogo choravam pelo rebaixamento para série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, neste sábado (30), as equipes disputavam o título do torneio na Vila Belmiro. O jogo que rebaixou as duas equipes foi exatamente um empate entre as gloriosas e as sereias. Neste sábado, já com a vaga garantida na elite do campeonato em 2026, o que estava em jogo era a taça, com as santistas com a vantagem pelo fato de terem vencido o jogo de ida por 1 a 0 com gol de Carol Baiana. Jogando em casa me diante da sua torcida, as sereias conseguiram arrancar o empate com as gloriosas e sagram-se campeãs. O gol, mais uma vez, marcado por Carol Baiana.

O primeiro tempo da partida foi truncado entre as duas equipes. O Botafogo foi atrás do gol para garantir pelo menos a disputa de pênaltis, e, quem sabe, marcar o segundo para ficarem com a taça direto sem precisar ir para as penalidades. Conseguiram balançar as redes. Carol foi a autora do gol, que saiu ainda no primeiro tempo. Carol foi derrubada na área e ela mesmo foi para cobrança. Na primeira tentativa, parou na goleira Stefane. Só que o VAR entrou em ação e mostrou que a defensora tinha se adiantado e mandou voltar.

Na segunda tentativa, Carol não desperdiçou. Bateu no mesmo canto, Stefane até acertou o lado, mas não conseguiu defender. Na volta para o segundo tempo, o jogo foi mais pegado e faltoso, e quando a partida já se encaminhava para o final e os pênaltis pareciam certos, uma cobrança de escanteio despretensiosa foi fatal. Michelle, goleira do Botafogo, desviou fraco e a bola parou nos pés de Carol Baiana para marcar o gol de empate.

As gloriosas até foram atrás do resultado no final do jogo, mas não conseguiram reverter o placar e viram as santistas fazerem a festa e conquistar o título. Junto ao Santos e Botafogo, Fortaleza e Atlético-MG também garantiram o acesso à elite do Campeonato Brasileiro Feminino. A partir desse ano, até 2027, quatro equipes sobem e apenas duas descem na Séria A1 e A2. A mudança faz parte do planejamento para que as séries tenham 20 equipes, assim como acontece no masculino.

Com a taça do Brasileiro conquistada, o Santos agora já tem um novo desafio pela frente: se recuperar no Campeonato Paulista. É o atual sexto colocado com 8 pontos e apenas 4 equipes avançam para fase mata-mata. O próximo confronto é contra as tricolores, já na quarta-feira (3), às 20h. Já o Botafogo, se concentra no Campeonato Carioca, que acontecerá entre 5 de outubro e 23 de novembro.