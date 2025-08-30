São Paulo divulga procedimento cirúrgico de Lucas para retirada de fibrose no joelho

Equipe paulista confirma que atleta passou por uma artroscopia na manhã deste sábado (30); prazo de retorno não deve mudar

Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc Lucas passa por um procedimento cirúrgico para o tratamento da dor persistente no joelho direito



O meia-atacante Lucas passou por um procedimento cirúrgico na manhã deste sábado (30) para o tratamento da dor persistente no joelho direito. O São Paulo confirmou que uma artroscopia foi realizada, com foco em averiguar e tratar possíveis causas da dor, e o diagnóstico foi positivo: uma fibrose — tecido cicatricial — foi identificada e prontamente removida.

Lucas vinha se recuperando de uma lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP), associada a um estiramento na cápsula articular posterior. Apesar da evolução satisfatória com tratamento conservador e retorno gradual aos treinos, o jogador seguia relatando dores na região posterior do joelho.

Para sanar qualquer comprometimento ligamentar ou lesões associadas, o departamento médico optou por realizar a artroscopia. Durante o procedimento, foi confirmada a estabilidade ligamentar, saúde das estruturas de menisco e cartilagem, e cicatrização do LCP. O único achado foi a presença da fibrose, responsável pela dor, que foi imediatamente removida.

O São Paulo informou que Lucas deverá receber alta ainda neste sábado. A partir daí, seguirá o cronograma de recuperação sob acompanhamento da fisioterapia da equipe paulista. Apesar do susto, o prazo para o retorno aos gramados permanece inalterado: o meia-atacante segue sendo cotado para estar à disposição na partida pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra a LDU.