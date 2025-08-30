Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > São Paulo divulga procedimento cirúrgico de Lucas para retirada de fibrose no joelho

São Paulo divulga procedimento cirúrgico de Lucas para retirada de fibrose no joelho

Equipe paulista confirma que atleta passou por uma artroscopia na manhã deste sábado (30); prazo de retorno não deve mudar

  • Por da Redação
  • 30/08/2025 12h10
Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc Lucas passa por um procedimento cirúrgico para o tratamento da dor persistente no joelho direito Lucas passa por um procedimento cirúrgico para o tratamento da dor persistente no joelho direito

O meia-atacante Lucas passou por um procedimento cirúrgico na manhã deste sábado (30) para o tratamento da dor persistente no joelho direito. O São Paulo confirmou que uma artroscopia foi realizada, com foco em averiguar e tratar possíveis causas da dor, e o diagnóstico foi positivo: uma fibrose — tecido cicatricial — foi identificada e prontamente removida.

Lucas vinha se recuperando de uma lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP), associada a um estiramento na cápsula articular posterior. Apesar da evolução satisfatória com tratamento conservador e retorno gradual aos treinos, o jogador seguia relatando dores na região posterior do joelho.

Para sanar qualquer comprometimento ligamentar ou lesões associadas, o departamento médico optou por realizar a artroscopia. Durante o procedimento, foi confirmada a estabilidade ligamentar, saúde das estruturas de menisco e cartilagem, e cicatrização do LCP. O único achado foi a presença da fibrose, responsável pela dor, que foi imediatamente removida.

O São Paulo informou que Lucas deverá receber alta ainda neste sábado. A partir daí, seguirá o cronograma de recuperação sob acompanhamento da fisioterapia da equipe paulista. Apesar do susto, o prazo para o retorno aos gramados permanece inalterado: o meia-atacante segue sendo cotado para estar à disposição na partida pelas quartas de final da Conmebol Libertadores contra a LDU.

