Com pedido de desculpas à torcida, Lucas Lima anuncia volta ao Santos; assista

Jogador afirma que está feliz em ter uma nova oportunidade no clube paulista

Marcelo Machado de Melo/Estadão Conteúdo Lucas Lima é o sexto reforço do Santos para a temporada



O meia Lucas Lima anunciou na tarde desta terça-feira, 7, que vai voltar a defender a camisa do Santos. Em um vídeo divulgado em seu perfil do Instagram, o jogador, de 32 anos, pediu desculpas à torcida e disse estar feliz em ter uma nova oportunidade no clube paulista. “Queria deixar um recadinho para todo torcedor santista: estou voltando. É um motivo de muito orgulho, estou muito feliz. Não só eu, mas toda a minha família. Queria pedir desculpas a todos que magoei, que ofendi. Pedir desculpas a todos os torcedores, para o Santos também. Sei que não geri da melhor forma tudo o que aconteceu na minha carreira”, iniciou. “Eu me arrependo, mas graças a Deus estou tendo uma nova chance, uma nova oportunidade de voltar e escrever um novo capítulo. Uma nova história no lugar onde fui mais feliz na vida, onde consegui ir para a seleção e conquistar títulos. Espero retribuir todo esse carinho, essa confiança de alguns. Aquela desconfiança que muitos têm em mim, eu entendo. É provando dentro de campo de campo o meu valor, jogando o futebol que sempre joguei com a camisa do Peixão. Conto com o apoio de vocês e é isso, tamo junto”, acrescentou. Lucas Lima esteve nesta terça-feira no CT Rei Pelé para conhecer os novos companheiros de trabalho. O atleta é a sexta contratação do Peixe para esta temporada. Além dele, chegaram ao clube o zagueiro Messias, o atacante Mendoza, o lateral-direito João Lucas, o volante Dodi e o goleiro Vladimir.