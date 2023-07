Fernando Ferretti, multicapeão como técnico de futsal, morre aos 69 anos

Além de comandar a seleção brasileira, o profissional trabalhou nos principais clubes da modalidade, sendo considerado um dos melhores técnicos do mundo

Reprodução/Twitter/@SantosFC Fernando Ferretti morreu aos 69 anos



Fernando Ferretti, multicampeão como treinador de futsal, morreu na manhã desta quarta-feira, 12, aos 69 anos. O técnico estava internado em Joinville, em Santa Catarina. A causa do óbito não foi informada. Além de comandar a seleção brasileira, o profissional trabalhou nos principais clubes da modalidade, sendo considerado um dos melhores técnicos do mundo. Ao todo, ele ganhou a Liga Nacional de Futsal cinco vezes e a Taça Brasil de Clubes em 11 oportunidades. Através das redes sociais, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) decretou luto de cinco dias. Santos, Jaraguá e outras agremiações também lamentaram a notícia. Um dos maiores nomes do futsal, Falcão também tratou de homenagear Ferretti. Veja abaixo.

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Fernando Ferretti, um dos maiores nomes do futsal brasileiro, que comandou o Peixão na inesquecível conquista da Liga Futsal 2011. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do eterno técnico alvinegro. Descanse em paz,… pic.twitter.com/cJK2381aNP — Santos FC (@SantosFC) July 12, 2023

