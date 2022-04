Copa do Brasil: CBF confirma jogos entre Santos e Coritiba com torcida única; entenda 

A primeira partida está marcada para às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 20, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, enquanto a volta será às 21h30 do dia 12 de maio, na Vila Belmiro

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Santos fazendo a festa na Vila Belmiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que os dois confrontos entre Santos e Coritiba, válidos pela 3ª fase da Copa do Brasil 2022, acontecerão sem a presença da torcida visitante. A primeira partida está marcada para às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 20, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, enquanto a volta será às 21h30 (de Brasília) do dia 12 de maio, na Vila Belmiro, na Baixada Santista. De acordo a entidade, a decisão foi um pedido dos dois clubes após uma briga entre os torcedores santistas e do Coxa no último domingo, nos arredores da casa do Peixe, em meio ao duelo válido pelo Campeonato Brasileiro – a equipe de Fabián Bustos ganhou por 2 a 1.

Na ocasião, o entrevero aconteceu antes e durante o início do jogo, com arremesso de pedras e objetos. Acionada, a Polícia Militar precisou intervir, utilizando bombas de efeito moral para tentar dissipar a briga. De acordo com a PM, nove torcedores de cada clube foram detidos e levados ao 7º Distrito Policial da cidade. Após os depoimentos às autoridades, todos foram soltos para responderem em liberdade. Apesar da decisão da CBF ter sido tomada após o pedido de Santos e Coritiba, a medida ignora o artigo 20 do Estatuto do Torcedor, que diz que “é direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais sejam colocados à venda até setenta e duas horas antes do início da partida correspondente”. Assim como nos jogos da Copa do Brasil, o jogo do returno do Brasileirão também deverá contar com torcida única.