Efeito Neymar? Santos dispara em audiência no TikTok após contratação do craque

Reprodução/TikTok/Santos FC Página do Santos na rede social Tik Tok; clube etev 374 milhões de views só em fevereiro



O Santos tem se destacado nas redes sociais e lidera o engajamento entre os clubes brasileiros no TikTok. Em janeiro e fevereiro, o clube somou 496 milhões de visualizações na plataforma, somando mais audiência que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo juntos. Apenas em fevereiro, foram 374 milhões de views, consolidando o Peixe como o time brasileiro mais visto, segundo o relatório “Social Media Analytics”, do Deportes&Finanzas.

Especialistas apontam que o crescimento do Santos não se deve apenas ao retorno de Neymar, mas também a uma estratégia digital bem estruturada. O clube dobrou sua base de seguidores no Instagram, passando de 3,5 para 7,4 milhões, e registrou um aumento no número de sócios-torcedores, de 46 mil para 70 mil. Segundo Victor Sell, especialista em marketing esportivo, a equipe soube capitalizar o retorno de Neymar para impulsionar seu alcance digital. “O Santos entendeu que as redes sociais não são apenas uma extensão da comunicação tradicional, mas uma ferramenta essencial para engajamento, patrocínios e receitas”, avalia.

Além do impacto entre torcedores, o crescimento digital fortalece a posição do clube no mercado. Com números expressivos, o Santos se torna mais atraente para patrocinadores que buscam visibilidade orgânica e conexão com o público jovem, principal audiência do TikTok. Para o especialista, a estratégia digital do Santos evidencia como os clubes podem utilizar as redes sociais para expandir sua base de fãs e gerar novas oportunidades de receita.