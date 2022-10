Em jogo de cinco gols, Flamengo derrota o Santos no Maracanã antes da final da Libertadores

Rubro-Negro sobe para a segunda colocação, mas viu a chance do título escapar com a vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR

ÉRICA MARTIN/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro comemora gol feito contra o Santos, no Maracanã, pelo Brasileirão 2022



O Flamengo derrotou o Santos por 3 a 2, na noite desta terça-feira, 25, no Maracanã, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Com a vitória, o Rubro-Negro sobe para a segunda colocação do torneio nacional provisoriamente e viu a chance do título escapar com a vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, também nesta noite. O time carioca agora foca na final da Copa Libertadores, marcada para o próximo sábado, 29, em Guaiaquil, no Equador, contra o Furacão. Já o Santos disputa apenas o Brasileirão e ocupa a 12ª colocação, com 43 pontos. No jogo desta noite, Pedro, Marinho e Arrascaeta fizeram os gols dos cariocas. Já do Peixe foram de Alex e Carabajal.