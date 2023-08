Em jogo de estreia da Arena MRV, Paulinho marca duas vezes e garante vitória do Atlético-MG contra o Santos

Com o resultado, mineiros se aproximam da briga pela vaga na Libertadores, enquanto os paulistas seguem na zona de rebaixamento

ANDRé MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulinho (c), do Atlético-MG, comemora o seu segundo gol marcado sobre o Santos durante partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro (Série A) disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), na tarde deste domingo, 27 de agosto de 2023



Com uma bela atuação de Paulinho, que marcou duas vezes, o Atlético-MG derrotou o Santos por 2 a 0 neste domingo, 27, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo marcado pela estreia da Arena MRV, que contou com uma grande festa antes da bola rolar. Com a homologação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana, o clube deu uma volta olímpica com a taça do Campeonato Brasileiro de 1937. Essa é a primeira de uma série de ações que a diretoria projeta para a histórica conquista. Com o resultado deste domingo, os mineiros se aproximaram da briga pela vaga na Libertadores, enquanto os paulistas seguem na zona de rebaixamento da competição.

No jogo, o time da casa poderia ter aberto o placar com apenas 30 segundos de jogo, quando Hulk tabelou com Pedrinho e finalizou de frente para o gol, mas João Paulo fez uma linda defesa. O Atlético-MG teve bastante espaço para jogar e soube aproveitar, tendo outra boa oportunidade aos sete minutos. Se essa chance foi desperdiçada, aos 11 minutos as coisas mudaram, por Pedrinho voltou para buscar jogo, encontrou espaço pelo meio e encontrou um passe forte para Hulk dentro da área. De primeira, o atacante rolou de calcanhar para Paulinho, que chegou batendo no canto de João Paulo. Com o resultado favorável, o Atlético seguiu atacando e buscando ampliar o placar. E foi o que aconteceu aos 20 minutos, quando voltou a balançar as redes na dobradinha com Hulk e Paulinho, mas a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada. Diante deste susto, o Santos, cresceu e criou as duas grandes chances de empatar o confronto, ambas começando nos pés de Mendoza, mas não converteu nenhuma.

O ritmo frenético da primeira metade da partida deu lugar a um jogo mais controlado na segunda etapa. O Santos voltou melhor. Aos 13, Battaglia chegou a marcar novamente para o time da casa, mas o árbitro de vídeo confirmou o impedimento de Jemerson no começo do lance. Apesar de um jogo mais equilibrado, quem conseguiu marcar o gol foi o Atlético, aos 21 minutos. Em cobrança de falta pela direita, Hulk cruzou com muita qualidade e Paulinho testou no canto baixo. A bola chegou a bater na trave antes de entrar, sem chance para João Paulo. Com os dois passes para gols deste domingo, Hulk tornou-se o principal garçom do clube, com oito assistências na temporada, sendo sete delas para o companheiro Paulinho. Decisivo, o camisa 7 também é o artilheiro do time no ano, com 21 gols.