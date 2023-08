Com um a menos, América-MG derrota São Paulo e volta a vencer após oito jogos

Lanterna do campeonato venceu por 2 a 1; Gonzalo Mastriani foi expulso após uma entrada por trás em Wellington

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gonzalo Mastriani jogador do América-MG comemora seu gol durante partida contra o São Paulo no estádio Independência pelo campeonato Brasileiro A 2023



O América-MG venceu o São Paulo neste domingo, 27, por 2 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão. A equipe mineira, teve um jogador expulso, mas, mesmo assim, conseguiu sair vitorioso. Com o resultado, ele volta a se encontrar com a vitória após oito jogos. O América não vencia desde junho, quando derrotou, em julho, o Colo-Colo por 5 a 1, em jogo da Copa Sul-americana. Já no Brasileirão, a equipe não vencia desde o dia 3 de junho, quando derrotou o Corinthians por 2 a 0. No jogo deste domingo, América foi melhor no primeiro tempo, mas parou nas mãos do goleiro Rafael. O São Paulo, por sua vez, que foi para o jogo com um time misto, foi para o intervalo sem ter chutado nenhuma vez ao gol. Para a segunda etapa da partida, o time de Dorival Jr mexeu. Lucas Moura foi para o jogo, e a equipe melhorou, tanto que nos primeiro minutos já tinha conseguido chegar três vezes ao gol, mas sem nenhuma conversão.

Aos 16 minutos, quando o São Paulo era melhor no jogo, em uma jogada pela direita, Gonzalo Mastriani, do América, recebeu a bola dentro da área e abriu o placar. Logo na sequência, Dorival mexeu e colocou Luciano e Calleri, em uma tentativa de deixar o time mais ofensivo e correr atrás do placar. Aos 26 minutos, o autor do gol do America foi expulso após um lance que gerou uma polêmica no jogo, pois um jogador mineiro estava caído e nem o árbitro e nem o São Paulo pararam o jogo. Para resolver a situação, Mastriani deu um carrinho por trás em Wellington e recebeu de cara o cartão vermelho. Mesmo sem estar no jogo, o zagueiro do time paulista, Arboleda, também foi expulso, por, segundo árbitro, ter entrado em campo.

Aos 33 minutos, Iago Maidana derrubou Calleri dentro da área e o juiz deu pênalti. Alexandre Pato foi para a bola e o goleiro Matheus Cavichioli defendeu, mas a bola voltou para o pé do atacante e ele converteu e empatou o jogo para a equipe paulista. Após a expulsão, o São Paulo, que estava melhor no segundo tempo, seguiu dominando. Passado dos 40 minutos, Luciano teve a chance de deixa a equipe de Dorival Jr. à frente do placar, mas o atacante isolou a bola. Na sequência, o América não desperdiçou a chance que teve dentro da área e voltou a marcar, fazendo o segundo gol dos mineiros. Com o resultado, o América segue sendo o lanterna do campeonato com 13 pontos, enquanto São Paulo está na 11ª posição, com 28.