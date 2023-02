Torcedores do Santos invadem CT para cobrar diretoria e elenco: ‘Contrata ou renuncia’

Insatisfeitos com o desempenho do time no Paulista, membros da organizada pedem reforços ao presidente Andres Rueda e mais empenho do elenco

Reprodução/Instagram/@torcidajovem_oficial Torcida do Santos protesta em frente ao CT Rei Pelé



Um grupo de torcedores do Santos invadiu o CT Rei Pelé na manhã desta quinta-feira, 2. Insatisfeitos com o desempenho do time no Campeonato Paulista, membros da organizada pedem reforços ao presidente Andres Rueda. Além disso, a uniformizada também exige mais esforço do atual elenco. “O recado é simples, direto e claro: Rueda, contrata ou renuncia. O Santos precisa de um comando à sua altura. Estamos fartos de promessas. Queremos e precisamos de uma atitude que mude drasticamente os rumos do Glorioso Alvinegro, e iremos reivindicar a postura de vencedor até nossa última gota de suor”, diz um trecho do comunicado emitido pela Torcida Jovem, a principal organizada do Peixe.

A manifestação acontece na antevéspera do confronto diante do Palmeiras, marcado para este sábado, 4, no Morumbi, pela sexta rodada do Paulistão. Com apenas 6 pontos conquistados nos cinco jogos disputados, o Santos é o lanterna do Grupo A. Vale lembrar que o time lutou contra o rebaixamento no Estadual nas últimas duas temporadas. “Por mais que os resultados não viessem, sempre foi compreensível que o clube atravessasse tempos difíceis em seu período de reestruturação, entretanto, o limite de compreensão foi saturado. Foram dezenas de protestos nas arquibancadas, nas ruas da Vila Belmiro, fomos até o aeroporto, paramos o ônibus por uma hora em frente ao hotel até falarem conosco, além das incontáveis reuniões e encontros com presidência, diretoria comissão e jogadores, que não foram abordados pela mídia. Em todas as ações, sempre ouvimos a mesma coisa de jogadores e diretores, prometendo mudanças, de postura e de estrutura. Falsas promessas”, reclama a torcida.