Empresário de Quaresma diz que Santos não fez proposta pelo atacante

EFE Quaresma e Cristiano Ronaldo vibram com gol de Portugal contra Irã



Desejo de parte da torcida do Santos, Ricardo Quaresma não recebeu propostas do clube da Vila Belmiro. Quem garantiu foi Oscar Diaz, empresário do atacante, em entrevista ao portal “A Tribuna”, nesta quinta-feira (9).

O agente do português revelou que chegou a oferecer o atleta ao Santos, mas o Peixe não abriu qualquer tipo de negociação por Quaresma, que atualmente defende as cores do Kasimpasa, da Turquia.

“No final do mês passado enviei ao Santos uma lista com os nomes dos jogadores que são meus clientes. Isso é muito comum. E entre eles estava o de Ricardo (Quaresma). O Santos é um clube muito interessante para um jogador como ele. Além disso, terá o Jesualdo Ferreira como treinador, por quem o Ricardo tem grande apreço. Porém, o Santos não me fez qualquer proposta, não existe nenhuma negociação no momento”, disse.

Oscar, por outro lado, afirmou que não vê o Kasimpasa dificultando uma possível negociação com o Santos. Além disso, o agente também revelou que planeja oferecer Quaresma aos rivais Boca Juniors e River Plate.

“Com os dois clubes conversando, tudo seria possível. Não acho que seria difícil. Não posso falar sobre valores, mas com uma boa conversa entre os clubes não seria difícil”, afirmou. “Sim (vou apresentar a proposta ao Boca e River). O futebol sul-americano é bastante interessante”, concluiu.

Aos 36 anos de idade, Quaresma coleciona passagens por vários clubes europeus, como Sporting, Porto, Inter de Milão, Barcelona, Chelsea e outros. O atacante também soma 80 partidas com a camisa da seleção portuguesa, com 10 gols marcados.