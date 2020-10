Filho de Pelé, Edinho é promovido e ganha cargo importante no Santos

Diretoria do Peixe também anunciou outras mudanças nas categorias de base do clube

Divulgação Edinho é o novo técnico do sub-23



O presidente do Santos, Orlando Rollo, anunciou nesta quarta-feira, 21, um novo planejamento para as categorias de base do clube. Em entrevista coletiva, o mandatário informou que os times sub-17, sub-20 e sub-23 terão novos treinadores. Entre as novidades, está a promoção de Edinho, filho de Pelé, a técnico da equipe sub-23 – até então, ele era coordenador técnico de desenvolvimento. “É a receita de sucesso. A parte prática do ex-jogador com qualificação com os profissionais que também tem essa qualificação. Esse casamento é a receita de sucesso. Também a integração da base com o profissional, hoje o departamento é de futebol”, disse Jorge Andrada, gerente das categorias de base do clube.

Edinho está no Santos desde novembro de 2019, quando voltou ao Peixe para assumir a função de coordenador técnico. Ex-goleiro do clube, ele se aventurou como treinador recentemente, tendo passagens por times de menor expressão, como Mogi Mirim, passando também por Água Santa e Tricordiano. Em 2005, Edinho foi preso em uma operação contra o tráfico de drogas. Condenado a 33 anos de prisão em 2014, o ex-atleta teve a pena reduzida para 12 anos e 11 meses em 2017. Já no final de setembro do ano passado, ele deixou a Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, para cumprir o restante da pena em regime aberto.

Além da cheda do filho do Rei Pelé, Aarão Alves, filho do ídolo do clube Manoel Maria, assumirá a equipe sub-20, que disputará o Campeonato Brasileiro da categoria. Já a equipe sub-17 será comandada pelo técnico Elder, ex-volante do Santos e ex-treinador da Portuguesa Santista. “Não existe mais departamento do profissional e o de base, estamos totalmente integrados, inclusive com áreas próximas dentro do CT Rei Pelé. O Santos como um clube revelador e com muita tradição na formação não pode fugir dessa essência”, afirmou Andrada.