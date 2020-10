‘Robinho não pode voltar para o Santos nem ser exemplo para ninguém’, diz Cartolouco

O ex-participante de ‘A Fazenda’ afirmou em entrevista ao programa Pânico que o time acertou ao romper o contrato com o jogador

Santos FC/Divulgação Robinho posa ao lado do presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo



Em novembro de 2017, o jogador de futebol Robinho foi condenado a cumprir nove anos de prisão após fazer parte de um ato de violência sexual com mais cinco brasileiros em Milão no dia 22 de janeiro de 2013. Uma vez que a condenação se deu em primeira instância, a defesa de Robinho recorreu da decisão e aguarda um novo julgamento marcado para dezembro deste ano. O jogador segue negando as acusações. Na última semana, foram publicados trechos de conversas anexadas no processo no Tribunal de Milão entre o atacante e seus amigos, nos quais ele confessa o crime e debocha da situação. No dia 10 deste mês, o Santos havia anunciado a contratação do atacante, no entanto, após gerar muita polêmica, decidiu revogar o contrato na última segunda-feira, 19.

Em entrevista ao programa Pânico desta terça-feira, o jornalista esportivo Cartolouco se posicionou sobre a polêmica que envolve o jogador de futebol. “Robinho já foi condenado na Itália então, juridicamente, ele é culpado. Enquanto ele não provar que não fez nada, não pode voltar a ter um trabalho público. As pessoas públicas devem servir de exemplo para as outras e, se ele realmente estuprou a menina, precisa pagar. O Robinho não pode voltar para o Santos como um ídolo, como um cara querido para a torcida. O Santos foi correto de suspender o contrato com o jogador. Ele era meu ídolo de infância e não é correto tomar uma pessoa dessa como exemplo”, afirmou.