Flamengo x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Mengão quer se reecontrar com a vitória, enquanto o Peixe quer manter a boa forma



Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 16h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva e Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui