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Flamengo x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 16h30
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Flamengo x Santos Mengão quer se reecontrar com a vitória, enquanto o Peixe quer manter a boa forma

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 16h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva e Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky

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