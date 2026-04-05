Flamengo x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão
Arte/Jovem PanMengão quer se reecontrar com a vitória, enquanto o Peixe quer manter a boa forma
Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 16h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva e Guilherme Napolis no YouTube.
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