Fora de casa, Santos busca empate no fim do jogo contra o São Bernardo pelo Paulistão

Donos da casa abriram placar no início do jogo e deixa vitória escapar com gol contra

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e São Bernardo duelaram neste domingo, 22, no Estádio Primeiro de Maio



O Santos empatou por 1 a 1 com o São Bernardo, na noite deste domingo, 22, no Estádio Primeiro de Maio, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, o Peixe está a duas partidas consecutivas sem vencer na competição. Na última rodada, contra o Guarani, o time perdeu por 2 a 0, também fora de casa. Já na estreia do Paulistão o Santos venceu o Mirassol, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Em relação ao jogo deste domingo, o São Bernardo abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Vitinho Mesquita dominou pelo meio e tocou para Chrystian. O atacante deu belo drible no zagueiro Maicon e tocou no canto do goleiro João Paulo. A resposta do Santos veio apenas no fim do segundo tempo, aos 44 minutos. Maicon cruzou a bola na área dos donos da casa, o atacante Marcos Leonardo desviou de cabeça e Matheus Salustiano acabou jogando para dentro do gol do São Bernardo, gol contra. O jogo teve emoção até o apito final, mas terminou empatado.