Jovem Pan estreia novo programa de esportes nesta quarta-feira

Com profissionais renomados e influenciadores digitais, a mesa redonda ‘Canelada’ vai ao ar toda quarta-feira após o jogo da rodada para debater os principais lances, erros e polêmicas

Jovem Pan Do alto para baixo, as estrelas de "Canelada", nova atração da Jovem Pan: Fred Ring, Thiago Asmar e Rafael Vieira (Jukanalha)



A Jovem Pan estreia nesta quarta-feira, 20, às 23h30, o “Canelada”. Apresentado pelo jornalista Fred Ring, o programa será uma versão do tradicional pós-jogo da emissora, que já é líder de audiência na paixão do brasileiro, o futebol. Fred contará com um time de especialistas de peso para debater os principais lances, erros e acertos dos times e os próximos passos necessários para as rodadas seguintes. O jornalista já narrou, comentou e apresentou milhares de horas de esportes, especialmente o futebol, como comandante do “Tá na Área” do SporTV. Cobriu Olimpíada, Mundial, Copa do Mundo, Olimpíada de Inverno, e agora retorna ao seu habitat, desta vez na Jovem Pan. Juntam-se a ele o jornalista esportivo Thiago Asmar, do Canal Pilhado, o youtuber Rafael Vieira, o Jukanalha, e o ex-jogador de futebol Carlos Alberto, que atuou em clubes como Corinthians, Vasco da Gama e Fluminense, além de ter conquistado a Champions League, título mais importante de clubes, com apenas 18 anos. Juntos os apresentadores somam mais de 2 milhões de seguidores em seus canais no Youtube.

“O Canelada é a resenha pós-jogo dos brothers. Saiu do estádio, desligou a TV, ou o jogo terminou na rádio/web, o programa já te espera com análises, brincadeiras e desafios”, afirma Fred Ring. O elenco especial da nova atração traz dinâmica e originalidade, unindo o conhecimento esportivo com a experiencia digital nas redes sociais. No final de 2020, o grupo Jovem Pan bateu recorde histórico de 250 milhões de visualizações em um mês em seus canais no Youtube, além de 30 milhões de usuários. O “Canelada” estreia na próxima quarta-feira, 20, das 23h30 à 00h30, e vai ao ar na rádio AM e FM, no canal Jovem Pan Esportes, no Youtube, e no streaming da Jovem Pan, o Panflix.