Gabriel Barbosa faz dois para o Santos em empate contra o Mirassol
As equipes paulistas ficaram no 2 a 2 em jogo de abertura da quinta rodada do Brasileirão
Sob os olhares de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, mas sem a presença de Neymar (poupado), o Santos buscou o empate, por 2 a 2, nos minutos finais diante do Mirassol, com dois gols de Gabriel Barbosa, na terça-feira (10), no interior paulista, na abertura da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe chegou aos cinco pontos ganhos, enquanto o Leão Caipira soma seis.
As equipes começaram se revezando no campo de ataque, com muita troca cadenciada de passes, mas o primeiro lance mais interessante só ocorreu aos 11 minutos, quando Nathan Fogaça deu um toque de letra, mas não conseguiu surpreender o goleiro Gabriel Brazão.
Aos 21 minutos, o Mirassol abriu o placar, após concretizar a primeira jogada rápida e bem coordenada de seu ataque. Igor Formiga surgiu livre na pequena área para finalizar o passe de Alesson.
Com a vantagem no placar, o Mirassol ganhou confiança e Neto Moura arriscou de longe, aos 29 minutos, mas errou o alvo por pouco. O Santos não se abalou e só não empatou com Gabriel Barbosa, aos 30, porque a bola desviou na zaga.
Os minutos finais foram de domínio do Mirassol, que incomodou Brazão em duas oportunidades. A melhor chance foi do Santos, aos 47 minutos, quando William Machado quase marcou contra.
Sem ter feito nenhuma finalização na meta defendida pelo experiente goleiro Walter no primeiro tempo, o Santos tentou ser mais agressivo no início da etapa final, mas quem levou perigo foi o Mirassol, com Nathan Fogaça, após cruzamento de Reinaldo pela esquerda. Negueba foi outro a testar a agilidade de Brazão.
Aos 12 minutos, o Mirassol fez uma jogada parecida com a que resultou no primeiro gol. Desta vez, Negueba tocou para Shaylon, que rolou para Alesson, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O domínio era todo do Mirassol, que pressionou e Brazão se esforçou para evitar o gol de Shaylon.
A superioridade do Mirassol proporcionou o segundo gol do time anfitrião, aos 26 minutos, em bela conclusão cruzada de Negueba.
Quando parecia que o Santos estava derrotado, tudo mudou aos 35 minutos, o talento de Gabriel Barbosa aproveitou um vacilo da zaga do Mirassol para fazer o primeiro gol santista.
A reação do Santos não parou por aí. Aos 43, Raphael Claus foi ao árbitro de vídeo para confirmar pênalti de Neto Moura em Gabriel Barbosa. O atacante bateu para empatar o jogo.
A disputa ficou aberta nos minutos finais, com as duas equipes tendo chances de conseguir o gol da vitória, mas o resultado final foi mesmo o empate por 2 a 2.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 2 X 2 SANTOS
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura (Galdino), Aldo Filho e Shaylon (Gabriel Pires); Negueba (Galeano), Alesson (Edson Carioca) e Nathan Fogaça (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo) e Vini Lira (Barreal); Willian Arão (Oliva), João Schmidt (Gabriel Menino) e Gabriel Bontempo (Rollheiser); Thaciano, Rony e Gabriel Barbosa. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
GOLS: Igor Formiga aos 21 minutos do primeiro tempo. Negueba aos 26, Gabriel Barbosa aos 35 e 43 do segundo.
CARTÕES AMARELOS: João Schmidt, William Machado, Alesson e Gabriel Barbosa.
ÁRBITRO: Raphael Claus (SP).
RENDA: R$ 506.220,00.
PÚBLICO: 8.152 torcedores.
LOCAL: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP).
*Com informações de Estadão Conteúdo
