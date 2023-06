Goleiro brilha nos pênaltis e Bahia elimina o Santos na Copa do Brasil

Santos empatou aos 50 minutos do segundo tempo, mas Marcos Felipe defendeu as cobranças de Camacho e Mezenga e colocou os baianos nas quartas

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bahia foi melhor no tempo normal e conseguiu vaga nos pênaltis



Na noite desta quarta-feira, 31, o Bahia conseguiu uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Santos, nos pênaltis. O tempo regulamentar terminou empatado em 1 a 1 (1 a 1 no agregado) e, nas penalidades, o goleiro Marcos Felipe defendeu duas cobranças e o Bahia venceu por 4 a 3. O jogo na Arena Fonte Nova foi bem disputado. Os donos da casa foram melhores e aos 13 minutos, Biel bateu de primeira e balançou as redes, mas o atacante estava impedido e o lance foi anulado. O Santos até tentou equilibrar, mas foi o Bahia que teve a melhor chance. Aos 40, Kanu cabeceou no cantinho e João Paulo fez grande defesa. O goleiro chegou a bater a cabeça na trave e precisou ser atendido duas vezes. No segundo tempo, o Bahia continuou em cima e aos 24 minutos, depois de um erro santista na lateral, Ademir cabeceou à queima-roupa, João Paulo defendeu e na sobra, Cauly abriu o placar. O Santos teve uma boa oportunidade aos 32 para empatar, mas Lucas Pires pegou mal na bola. Até que aos 49 minutos, Mezenga empatou, de cabeça. O resultado levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, Marcos Felipe defendeu as cobranças de Camacho e Mezenga e o Bahia avançou de fase.