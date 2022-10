Internacional vence o Santos por 1 a 0 e reassume vice-liderança do Brasileirão

Carlos de Pena marcou o único gol no Beira-Rio e deixa o Colorado a sete pontos do Palmeiras

LUCAS BUBOLS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional venceu o Santos com mais de 30 mil torcedores na arquibancada do Beira-Rio



Neste sábado de jogos do Brasileirão, o Internacional se aproveitou da derrota do Fluminense, venceu o Santos e reassumiu a vice-liderança do campeonato. No Beira-Rio, a equipe Colorada fez o placar mínimo e chegou aos 53 pontos, sete atrás do líder Palmeiras que joga na segunda-feira. O primeiro tempo foi bom do time da casa que aos 23 minutos abriu o placar com Carlos de Pena, após boa jogada Bustos. O Santos só assustou no finzinho com Ângelo tentando a gaveta, e o goleiro Keiller pulando para linda defesa. No segundo tempo, as duas equipes diminuíram o ritmo e tiveram poucas chances claras de gol, sendo a melhor de Braian aos 36 minutos com João Paulo fechando o gol. Se o resultado foi bom para os gaúchos, foi péssimo para os paulistas, que almejam uma vaga na Libertadores. O Peixe é o 10º colocado e está há sete pontos da pré-Libertadores e 10 do G4.