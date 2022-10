Bahia anuncia demissão do técnico Enderson Moreira

Time levou a virada da Chapecoense nesta sexta-feira e ‘entregou’ o título da Série B para o Cruzeiro

Felipe Oliveira / EC Bahia Enderson Moreira estava no clube desde junho deste ano



Um dia após o Cruzeiro confirmar o título da Série B e o Bahia perder de virada para a Chapecoense, o clube baiano anunciou neste sábado, 1º, que o técnico Enderson Moreira foi demitido do comando da equipe principal. O técnico estava à frente do time desde junho deste ano e nesse período foram 19 jogos – sete vitórias, seis empates e seis derrotas. “A diretoria agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no seguimento de suas carreiras”, disse o clube em comunicado. O Bahia é o terceiro colocado na tabela da Série B, com três pontos de vantagem para o Vasco que é o quarto colocado. Faltando seis rodadas para o fim do campeonato, o Bahia tem grandes chances de subir à Série A de 2023 em meio a uma negociação de SAF com o Grupo City. Na próxima rodada, o adversário será o Novorizontino que é o 16º colocado.