Jhojan e Angulo são liberados e podem reforçar o Santos na estreia do Brasileirão

Peixe enfrenta o Fluminense, no Maracanã, neste sábado, 9, no jogo que abre o torneio

Reprodução/ Twitter @SantosFC Jhojan e Angulo foram pedidos do técnico Fábian Bustos para o setor ofensivo



O Santos pode ter um novo setor ofensivo na estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 09, diante do Fluminense, no Maracanã, às 16h30 (horário de Brasília) no jogo de abertura do campeonato. Os atacantes gringos Jhojan Julio e Bryan Angulo estão liberados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e estão à disposição do técnico Fábian Bustos. Na derrota para o Banfield, terça-feira, pela abertura da Copa Sul-Americana, o Santos pouco apresentou ofensivamente nos primeiros 60 minutos. Isolado, Ricardo Goulart sofreu com a marcação adversária. A melhora veio com trocas na reta final da partida, mais na base do desespero que em jogadas trabalhadas. O técnico Fábian Bustos nunca escondeu que queria novas opções ofensivas e sugeriu as contratações de Jhojan e Angulo, equatorianos da LDU e Cruz Azul, respectivamente.

A preparação para a ida ao Rio de Janeiro começa nesta quinta-feira, quando Bustos poderá, enfim, trabalhar com todas as peças disponíveis. Nesta quarta, o clube fez reabilitação no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires. Os titulares realizaram trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores trabalharam no campo. O zagueiro Kaiky, com fratura, passará por avaliação médica no CT Rei Pelé, mas pode dar lugar a Velázquez, caso Bustos repita a formação com três defensores, ao lado de Eduardo Bauermann e Maicon, que estreou cometendo muitos erros contra o Banfield.

*Com informações do Estadão Conteúdo