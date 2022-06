João Paulo critica santistas que vão à Vila Belmiro para xingar: ‘A torcida de SP se faz mais presente’

‘O pessoal que vai no estádio na capital vai para apoiar mesmo’, disse o arqueiro do Peixe

REINALDO REGINATO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO João Paulo, do Santos, cobrando tiro de meta em partida contra o Athletico-PR



João Paulo, goleiro titular do Santos, não ficou indeciso ao ser perguntado se prefere jogar na Vila Belmiro ou em algum estádio da cidade de São Paulo. Em entrevista ao SantosCast, o arqueiro escolheu a casa do Peixe, mas disse que os santistas da capital paulista apoiam mais o time. “A Vila é histórica, os adversários, quando descem aqui para Santos, é diferente. O sentimento é diferente. Eu prefiro jogar na Vila. Porém, na minha opinião, a torcida de São Paulo se faz mais presente. O pessoal que vai no estádio vai para apoiar mesmo”, afirmou o jogador, um dos destaques do time de Fabián Bustos.

Formado nas categorias de base do Santos, João Paulo fala com propriedade ao dizer que muitos santistas vão à Vila Belmiro para xingar. “Muitos aqui vêm para o estádio e até querem que o Santos ganhe, mas só veem o final do jogo. Passa o jogo inteiro te xingando, criticando. O cara é torcedor do meu clube, eu estou defendendo o clube do cara. Ao invés de apoiar, ele fica criticando e xingando. Lá em São Paulo, é diferente. A torcida apoia e acredita mais na gente. Prefiro jogar na Vila, mas a torcida de São Paulo se faz mais presente”, completou o goleiro.

João Paulo e o restante do elenco santista voltam a campo nesta quarta-feira, 8, quando o Peixe recebe o Internacional, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro 2022 – a bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). Sem vencer há quatro partidas, a equipe da Baixada Santista tenta melhorar o seu aproveitamento no campeonato. Atualmente, o time é o nono colocado, com 12 pontos somados em nove confrontos. Com 14 pontos conquistados, o Colorado está na sétima colocação, apenas quatro a menos que o líder Corinthians.