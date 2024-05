Jogador do América-MG é criticado por ‘gol sem fair play’, mas companheiro chama santistas de ‘hipócritas’

Renato Marques se aproveitou de uma lesão do goleiro João Paulo para abrir o placar no Independência, em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro

Mourão Panda/América O zagueiro Gil cobra Renato Marques após o gol em que o atacante do América não teve fair play



Os jogadores do Santos ficaram revoltados com o primeiro gol do América-MG em jogo realizado nesta sexta-feira (24), no estádio Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e que terminou com vitória mineira por 2 a 1. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o atacante Renato Marques americano foi driblado por João Paulo, mas aproveitou que o goleiro se lesionou no lance e, com o santista no chão, chutou para o gol vazio. Os jogadores do Peixe ficaram revoltados e cobraram Renato, que foi protegido pelos companheiros. Na internet, muitos questionaram a falta de fair play do atleta do Coelho. “Renato Marques tem só 20 anos e foi malandro, perdeu a oportunidade de sair grande dessa história. Qual mensagem passa? Ser desonesto compensa”, criticou no X (antigo Twitter) um torcedor do Santos. “Vou comentar um fato: O jogador teve vergonha de fazer o gol, nem comemora”, observou o perfil conhecido como Gol do Rayo, famoso na bolha de futebol da rede social. Até o volante Juninho, capitão do América, condenou a atitude do companheiro: “Sendo sincero, acho que erramos. Peço desculpas ao Santos, ao Brasil e ao mundo”.

Houve também quem defendesse Renato. Não apenas na internet, como no próprio América. O volante Alê chamou os jogadores do Santos de hipócritas e prenunciou que se falaria apenas da suposta falta de fair play, mas não do “chocolate” que o Coelho deu no Peixe, na visão dele. “Era jogo para três ou quatro [gols], mas aposto que vou ligar a TV e ver só coisas do lance”, disse. “O jogador brasileiro tem que parar de ser hipócrita. Todos os jogadores do Santos me criticaram porque achei que o Renato deveria fazer o gol, e ainda acho. É um lance rápido em um jogo importante. O João Paulo teve oportunidade de jogar a bola para fora e não jogou. Em seguida, o Chermont teve um lance igual e eles também não jogaram para fora. Eu falei: ‘Está vendo, é a mesma coisa’. Eles falaram que foi pelo lance do Renato. Se eles acham que foi errado, não podem fazer. O que define meu caráter é minha opinião, e não o que o outro faz.” Irritado, o volante santista Diego Pituca chamou Alê de “brincalhão da bola”.

Veja a repercussão na internet

Você é o Renato Marques e a bola cai no seu pé nessas condições Tu faz O QUE?pic.twitter.com/u1fvOCwDBF — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) May 25, 2024

As opiniões de uma parte das pessoas sobre o gol de ontem dizem muito sobre o buraco ético e moral que o Brasil está enfiado. Renato Marques tem só 20 anos e foi malandro, perdeu a oportunidade de sair grande dessa história. Qual mensagem passa? Ser desonesto compensa. pic.twitter.com/iQxD3GPXKO — Luiz Felipe Longo (@longo_lf) May 25, 2024

Não vou entrar no mérito de estar certo ou errado. Vou comentar um fato: O jogador teve VERGONHA de fazer o gol, nem comemora. https://t.co/cSACTyNppN — Rayo (@goldorayo) May 25, 2024

O que encerra o debate é a leitura corporal, que diz muito mais que palavras O que fazer quando se abre o placar no início do jogo dentro de casa? O Renato Marques, tomado pela culpa, pela incongruência do ato, pelo desconforto de saber o que fez, abaixa a cabeça e não comemora pic.twitter.com/PXqtcwEeHJ — ANDRÉ ALFIERI (@Andre_Alfieri) May 25, 2024

🅱️ | Sinceramente, que falta de Fair Play do América MG ein… Que coisa tenebrosa, simplesmente PATÉTICO. pic.twitter.com/dE32x1v1gh — Brasileirão da Opressão (@brasileiraoopre) May 25, 2024

😳🇧🇷 ¡FALLECIÓ EL FAIRPLAY EN BRASIL! Se enfrentaban América MG (2°) y Santos (1°) por la Serie B. A los 14′, Renato Marques quedó de frente al arco y, al ver que el arquero de Santos quedó tendido en el piso y levantó la mano para advertir una lesión, lo gambeteó para meter el… pic.twitter.com/KdGk5936lg — Diario Olé (@DiarioOle) May 25, 2024

Renato Marques forçou o erro, o goleiro errou e na sequência chutou. Até o narrador saiu pra defender ele. O Juninho esfaqueou o próprio companheiro pelas costas. Atitude covarde e medíocre. Quem tem um capitão deste no time tem um escorpião debaixo da coberta no @AmericaFC1912 pic.twitter.com/Xm30eg4Vt1 — Maxi Boeing (@MaxBoeingP) May 25, 2024