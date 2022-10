John vai trocar o Santos pelo São Paulo? Entenda a situação do goleiro

Visando reformular o elenco para 2023, a diretoria são-paulina enxerga a contratação de um novo arqueiro como prioridade

Apesar da frustração nas investidas em julho de 2022, o São Paulo segue de olho na situação do goleiro John, atualmente na reserva do Santos. Na janela do meio do ano, o Tricolor Paulista ofereceu cerca de R$6 milhões pelo jogador de 26 anos, mas a proposta foi prontamente recusada pela diretoria do clube da Baixada Santista. Visando reformular o elenco para 2023, a diretoria são-paulina enxerga a contratação de um novo goleiro como prioridade e tentará nova investida por John. O goleiro, que atualmente é reserva de João Paulo no Peixe, constantemente pede para ser negociado. Em setembro, o técnico Lisca, atualmente no Avaí, revelou em entrevista que John chegou a ir em sua sala pedir para deixar o clube no mês de julho, com a proposta do São Paulo, e que o presidente Andrés Rueda prometeu negociá-lo em 2023: “O John foi na minha sala quase chorando pedindo para sair. Eu não tranco ninguém, acho que se o clube tivesse vontade de vender, venderia, mas graças a Deus não vendeu. O presidente prometeu para ele que ano que vem vai negociar.”

A expectativa do São Paulo é de que o Santos não faça “jogo duro” para liberar John em caso de proposta para a próxima temporada. O clube também observa outros nomes, como é o caso de Gatito Fernández, de saída do Botafogo, mas priorizará as tratativas por John. Para a posição, o técnico Rogério Ceni conta com Felipe Alves, Jandrei e os jovens Young e Thiago Couto. Felipe Alves deverá permanecer no elenco para 2023, enquanto Jandrei poderá ser negociado. O jogador, que tem contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2023, recebeu uma sondagem de um clube do futebol italiano. Em caso de oficialização de proposta, o São Paulo tende a liberar o goleiro de 29 anos ao Genoa, da Itália.