São Paulo inicia planejamento para 2023, segue em busca de goleiro e não ‘joga a toalha’ por Igor Gomes

Tricolor tenta contratar jogadores sem ‘fazer loucuras’ e renovar vínculo de jovens revelados em Cotia

VICTOR MONTEIRO /PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Julio Casares é o atual presidente do São Paulo



Mesmo sem ter a garantia de que irá disputar a próxima Copa Libertadores da América, o São Paulo já iniciou o seu planejamento para a temporada 2023. Conforme já havia adiantado pelo próprio Rogério Ceni, o Tricolor passará por uma reformulação em seu elenco. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, uma das posições buscadas pela diretoria é a de goleiro. Ainda que Felipe Alves tenha se destacado no clássico diante do Palmeiras, no último domingo, 16, a cúpula são-paulina avalia que um novo arqueiro precisa ser contrato. Segundo informações da reportagem, o nome preferido ainda é John, reserva de João Paulo no Santos. Procurado na metade da temporada, o jovem aceitou a oferta do time da capital, mas viu os dirigentes santistas barrarem a transferência. A ideia do São Paulo, assim, é retomar as conversas com o clube da Vila Belmiro, que segue sem aproveitar o atleta.

O São Paulo ainda trabalha em outra frente: a da manutenção de alguns jogadores em fim de contrato. Recentemente, Rogério Ceni confirmou a informação do Grupo Jovem Pan de que o zagueiro Luizão, que tem vínculo apenas até o fim de janeiro, não permanecerá no Morumbi no ano que vem. O Tricolor, por outro lado, ainda não “jogou a toalha” no caso de Igor Gomes. Com contrato até março, o meio-campista já recebeu propostas de prorrogação, mas ainda aguarda um convite do futebol europeu. A reportagem ainda apurou que o meia revelado em Cotia não gostaria de atuar em outro time do futebol brasileiro, priorizando o São Paulo, caso não tenha oportunidades no Velho Continente. Além dos jovens, Miranda, Rafinha, Reinaldo e Éder tem contratos somente até o fim de 2022 e podem deixar a equipe de Ceni. Ao mesmo tempo, o defensor Léo tem propostas do exterior e também não tem a permanência assegurada.