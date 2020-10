Luan Peres e Alisson podem desfalcar o Santos contra o Corinthians

Lista de baixas da equipe para o clássico já conta com seis nomes; técnico Cuca também estará fora

Divulgação Luan Peres foi denunciado pela Procuradoria do STJD por agressão no lance da expulsão no jogo contra o Ceará



O Santos poderá ter mais problemas para o jogo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, Luan Peres foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por agressão no lance da expulsão no jogo contra o Ceará, em 5 de setembro, no Castelão. O julgamento é na quarta, e a suspensão pode ser de 4 a 12 jogos. O zagueiro levou cartão vermelho após empurrar Samuel Xavier, que havia feito falta em Marinho e reclamado com o atacante santista, e foi enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

Alisson, também expulso contra o Ceará, por causa de uma cotovelada no adversário, foi denunciado da mesma forma e pode pegar de um a seis jogos. Se os dois tiverem que cumprir pena, a lista de desfalques de Cuca ficará enorme. Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, a dupla de zaga, estará fora por causa de lesão – Alison e Luan Peres seriam os reservas diretos. A alternativa seria escalar Alex, Derick ou Wagner Leonardo, das categorias de base.

Marinho é dúvida após deixar o jogo contra o Goiás com dores. Soteldo, convocado para a seleção venezuelana, Sánchez, lesionado, e Raniel, com trombose, são desfalques certos, assim como Arthur Gomes, expulso em Goiânia. Cuca também não estará no banco, pois terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

* Com Estadão Conteúdo