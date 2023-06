Lucas Pires e Nathan, jogadores do Santos, são cercados por torcedores após deixarem balada; assista 

Atletas foram intimidados por torcedores enquanto deixavam o estabelecimento com algumas mulheres

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter Lucas Pires e Nathan, do Santos, foram flagrados em balada de SP



Os jogadores Lucas Pires e Nathan, do Santos, foram flagrados saindo de uma balada de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 27. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os atletas são intimidados por torcedores enquanto deixam o estabelecimento com algumas mulheres. Nas imagens, é possível verificar que seguranças do local ajudaram a proteger a dupla do Peixe. O clube, vale lembrar, vive uma grande crise nesta temporada. Além de ser eliminado precocemente do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o time está em 13º lugar no Brasileirão, a dois pontos da zona de rebaixamento. Para piorar, a equipe da Baixada não ganha há dez jogos, fato que provocou uma trocou de comando recentemente – Paulo Turra foi contratado para assumir a vaga deixada por Odair Hellmann. O Santos foi procurado pela reportagem do site da Jovem Pan para comentar o episódio envolvendo Lucas Pires e Nathan, mas ainda não se manifestou.